Francisco Abreu a aprender o Peugeot 308TCR na corrida inaugural do ‘TCR Europa 2018’

Em pleno processo de aprendizagem do seu novo Peugeot 308TCR e abraçando um ambicioso programa internacional, que irá visitar algumas das mais icónicas pistas europeias, Francisco Abreu terminou no 13.º lugar a corrida inaugural do ‘TCR Europe Touring Car Series 2018’, realizada ao início da tarde de hoje no traçado Paul Ricard/Le Castellet, em França.

Tendo partido da 8.ª linha da grelha para a primeira corrida da série ‘TCR Europa 2018’, fruto do 16º tempo alcançado na sessão de Qualificação desta manhã, Francisco Abreu viria a realizar, ao início da tarde, uma prova em que demonstrou as suas qualidades como piloto.

Integrado num pelotão que, após o sinal de partida, se lançou na primeira corrida do ano, o piloto madeirense começava por perder quatro posições, mas tal apenas o fez ganhar uma garra extra, convicto que conseguiria recuperar parte do tempo perdido. Nas duas voltas seguintes o Peugeot 308TCR galgava nada menos do que seis posições, umas fruto de ultrapassagens bem conseguidas, mas também aproveitando-se das escaramuças entre os seus adversários. Francisco Abreu viria a subir mais um lugar mas, depois, pouco mais pôde fazer, tal a distância a que, entretanto, estava já do 12º classificado.

Registando tempos interessantes por volta, evoluindo face aos obtidos nas sessões de treinos, o piloto da Sports & You viria a terminar numa honrosa 13º posição, com uma vantagem significativa para os adversários que o perseguiam. Foi, também, o melhor dos três pilotos portugueses presentes em Paul Ricard.

“Sem arriscar muito, aproveitei esta primeira corrida do ano para me familiarizar com o novo Peugeot 308TCR e fui evoluindo, gradualmente, ao longo da corrida, considerando mesmo que demos um salto significativo desde os treinos para cá, sendo que esta espelhou muito melhor como nos situamos face aos nossos adversários”, referiu Francisco Abreu, no final deste primeiro dia de real competição directa. “Ao mesmo tempo que me entrosei com o carro, aproveitei, também, para aprender mais sobre os 5,9 quilómetros deste exigente e icónico traçado de Paul Ricard/Le Castellet, para melhor me preparar para a Corrida 2 de amanhã à tarde, em que volto a arrancar da 16º posição da grelha”.

A partida será dada pelas 15h50 de domingo (nota: horas locais, 14h50 em Portugal Continental), altura em que se poderá assistir à performance do múltiplo Campeão Nacional de Velocidade neste projeto da Sports & You, distribuidor oficial da Peugeot Sport para Portugal e Espanha, com o novo Peugeot 308TCR, e que é conta com o apoio da Peugeot Portugal, em parceria com as empresas King Tony, iMED, Canon, Brisa e Marítimo.

A corrida tem transmissão directa aqui.