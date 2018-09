FPAK acusa João Silva de “comentário despropositado e difamatório”

A Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) emitiu hoje um comunicado onde reage a um comentário efectuado pelo piloto madeirense João Silva, na rede social Facebook, considerando-se “despropositado e difamatório”.

Eis o comunicado federativo:

“Na sequência do comentário publicado pelo piloto João Silva, que disputa o Campeonato da Madeira de Ralis Coral, na rede social Facebook, entendeu a FPAK esclarecer o seguinte:

- De acordo com o Art. 13 do Código Desportivo Internacional qualquer Concorrente em provas sob a égide da FPAK ou FIA pode apresentar “Reclamações”, neste caso especifico à “alegada não conformidade de Automóveis com as regulamentações”;

- Não foi recibo pelo Colégio de Comissários Desportivos qualquer Reclamação do concorrente acima mencionado ou de outro, pelo que consideramos o comentário no Facebook despropositado assim como difamatório quer, do trabalho da FPAK quer, da legalidade da participação de outros pilotos em provas.

- Tem sido apanágio desta Direcção, dada a competitividade cada vez maior das provas insulares, o controlo regulamentar. Como é do conhecimento geral, a FPAK fez investimentos para assegurar na Madeira, em permanência, Balanças de pesagem certificada e válvulas ‘Pop-Off’.

- Na última prova, excepcionalmente, as Balanças não chegaram ao evento em tempo útil devido a problemas aduaneiros. No que respeita às válvulas ‘Pop Off’ as mesmas estavam a ser utilizadas na Ilha Terceira onde decorria uma prova do Campeonato dos Açores de Ralis. Daqui em diante, tanto as Balanças como as válvulas ‘Pop Off’ permanecerão na Madeira.

Apelamos desta forma ao bom senso de todos os Concorrentes para procederem de acordo com a regulamentação técnica e desportiva evitando cimentar a discórdia e a dúvida quando, na realidade, o deviam fazer de acordo com o mencionado no Código Desportivo Internacional. Mais lembramos que nunca, como agora, houve tanto controle para assegurar a conformidade dos regulamentos.”

Recorde-se que João Silva, na sua publicação no Facebook, lançava um “apelo à verdade desportiva”, acrescentando que “a federação descuida-se da sua função de regulador e fiscalizador”, numa alusão à ausência de balanças de pesagem certificadas e válvulas ‘pop off’ no último Rali Municípios do Funchal e de Câmara de Lobos.

Eis o post que motivou a polémica:

Apelo à verdade desportiva

Já lá vai algum tempo desde esta vitória... para um desportista como eu, custa não ganhar, não estar na luta directa, não ter tido hipótese apesar de toda a dedicação, esforço e talento aplicado.

Se fiz tudo para ganhar, não, não fiz. Nunca o fiz. Mas a tentação é grande e a pressão também.

A federação descuida-se da sua função de regulador e fiscalizador. Deixa a porta aberta à dúvida e ao aproveitamento ilícito, numa benevolência ingénua e grosseira de quem delega a sua principal função ao livre arbítrio de quem tira o benefício.

A tentação é grande... sem balanças e pesagens oficiais podia ter retirado peso ao meu carro, facilmente tirava o lastro de chumbo que perfaz o peso mínimo, e a chapa de protecção traseira em ferro que só estorva, até tirava algumas ferramentas que só levo por precaução.

A tentação é grande... sem medição do limitador de pressão de turbo podia ter bloqueado ou anulado a válvula pop-off, colocado um software modificado sem homologação que me desse mais potência no motor, até podia ter modificado o restrictor de ar, pois nunca o mediram.

A tentação é grande... sem os olhos atentos dos comissários técnicos, sem o juízo dos comissários desportivos, sem a verificação e comprovação da verdade acima de qualquer amizade, cumplicidade e reconhecimento de seriedade, sem o escrutínio de quem tudo vê mas nada diz e faz, sem o julgamento dos adeptos e da comunicação social, sem a vergonha na cara, podia ter feito tudo isto e muito mais.

Mas apesar da tentação, não o fiz. Que sorte têm tido os meus adversários.

A tentação continua... por favor façam algo antes que seja tarde!

Isto não é uma acusação, é uma confissão!

João Silva