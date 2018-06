Fórum Madeira arranca com ‘Cromos do Mundial’

A partir desta sexta-feira, dia 8 de Junho e até 1 de Julho, todas as tardes serão uma boa ocasião para trocar cromos da bola no Fórum Madeira. O Campeonato Mundial de Futebol 2018 está à porta e para festejar, o centro irá disponibilizar um espaço, no piso 1, ao lado do Balcão de Informações, onde todos os visitantes podem divertir-se enquanto trocam os seus cromos.

No ‘Momento Cromos do Mundial’, todas as sextas-feiras entre as 17h e as 21 horas e sábados e domingos das 12h às 15 horas e das 18h às 21 horas, os pequenos coleccionadores são convidados a trocar os cromos repetidos da mais recente caderneta 2018 por aqueles que ainda estão em falta.

Um programa para pais e filhos, aproveitando em família uma tarde dedicada aos verdadeiros coleccionadores de cromos.