FIFA adia discussão sobre o alargamento do Mundial de 2022 para 48 selecções

O possível alargamento do Mundial de futebol de 2022 de 32 para 48 selecções não vai ser discutido no próximo congresso da FIFA, mas deverá ser analisado antes do início da qualificação para a competição a disputar no Qatar.

“Deve ser decidido antes do início da qualificação”, disse o presidente da FIFA, Gianni Infantino, considerando “prematuro discutir detalhes sem a FIFA falar do assunto com o país organizador”.

Infantino lembrou que a proposta de alargamento não partiu da FIFA, mas sim de um conjunto de 10 associações, membros da CONMEBOL, defendendo que não seria correto discuti-la no congresso agendado para quarta-feira, véspera do início do Mundial2018, em Moscovo.

“O que temos, por agora, é um Mundial com 32 equipas, que será disputado no Qatar, entre 20 de novembro e 18 de dezembro”, disse o presidente da FIFA.

No congresso de quarta-feira será escolhida a sede do Mundial de 2026, estando a votos a candidatura de Marrocos e a candidatura conjunta de Estados Unidos, México e Canadá.

A FIFA confirmou hoje que as duas candidaturas foram já ratificadas, tendo a proposta dos três países da América do Norte obtido 402,8 pontos, em 500 possíveis, e a marroquina 274,9.

A candidatura de Estados Unidos, México e Canadá prevê realizar a prova em 23 estádios, dispersos por 16 cidades-sede, enquanto a de Marrocos, prevê distribuir os jogos por 14 estádios, seis dos quais novos, em 12 cidades.