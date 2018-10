‘FIFA 19’ deixa Nacional de fora

O Nacional é ‘Funchal’ no novo videojogo FIFA 2019, onde Cristiano Ronaldo continua a ser um dos rostos da capa. E o emblema é outro, um círculo com uma bola das antigas. Só as cores do equipamento e os jogadores estão salvaguardados.

Erro gráfico? Nada disso. As negociações entre a empresa que produz e distribui o FIFA 19 e o clube madeirense, tendo em vista o pagamento dos direitos de imagem, ficaram pelo caminho.

O Nacional considerou que a proposta da EA Sports não era minimamente honesta e compensadora. E que havia discrepância de valores entre as várias entidades que beneficiam de verbas que o jogo derrama, casos da Liga e do Sindicato dos Jogadores, garantiu fonte do clube ao DIÁRIO.

O jogo electrónico de futebol desenvolvido e publicado pela EA Sports foi lançado mundialmente a 28 de Setembro último. Este é o vigésimo sexto título principal da série FIFA e o terceiro a usar o mecanismo de jogo da Frostbite para Xbox One, PS4 e PC.

Apesar de não surgir no ‘FIFA 19’, o Nacional tem presença garantida no PES 2019. E mesmo assim sem ser por via da negociação colectiva levada a cabo pela Liga. O clube alvinegro preferiu negociar directamente com a Konami que detém o Pro Evolution Soccer (PES), obtendo uma percentagem mais elevada do que aquela que foi decretada pela Liga Portuguesa de Futebol.