A segunda edição do festival de ‘base jump’ Mad’AIR prossegue amanhã, sempre em grande estilo, com uma pequena alteração no programa, pois os 14 aventureiros que estão a participar no evento vão saltar de manhã, a partir das 8h30, na Penha d’Águia, no Porto da Cruz e não do Cabo Girão, como inicialmente previsto.

De resto mantém-se o programa inicial, com saltos da ponte dos Moinhos, nos Prazeres, a partir das 12h30.