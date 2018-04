Festa do Desporto Escolar teve primeiro ensaio geral

O Estádio do Marítimo foi palco, esta terça-feira, do primeiro ensaio geral para a Cerimónia de Abertura da Festa do Desporto Escolar 2018 que irá acontecer a 22 de Maio.

Este ano, recorde-se, o tema da Cerimónia de Abertura da Festa do Desporto Escolar será ‘Laços do Património Cultural’.

Até ao ‘grande dia’ a Direcção de Serviços do Desporto Escolar tem ainda agendada outros ensaios gerais de forma a que no dia 22 tudo esteja a posto para mais uma grande espectáculo das escolas e dos alunos madeirenses.