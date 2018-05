Festa do Desporto Escola apresentada amanhã no La Vie

A Secretaria Regional de Educação, através da Direcção Regional de Educação, apresenta publicamente amanhã, 16 de Maio, a Festa do Desporto Escolar. O evento está marcado para as 11 horas, no 2.º piso do Centro Comercial La Vie.

Marcado para o final do Maio, entre os dias 22 e 25, subordinado ao tema ‘Laços do Património Cultural’, a ideia é divulgar o trabalho desenvolvido no domínio educativo e desportivo na Região Autónoma da Madeira, destacando a importância do desporto enquanto veículo privilegiado de promoção do bem-estar e de inclusão social.

A cerimónia de abertura acontece a 22 de Maio no Estádio do Marítimo, com a participação de cerca de 2000 pessoas, designadamente, alunos de todos os níveis de ensino, incluindo da educação especial, utentes dos Centros de Actividades Ocupacionais, população sénior de Centros de Dia e ginásios.

A oferta desportiva facultada no decurso deste evento abrange um leque diversificado de Modalidades e Actividades, direccionadas para os diversos níveis de ensino, tais como: BTT; Disco Golfe; Esgrima; Ténis; Andebol; Atletismo; Badminton; Basquetebol; Bilhar; Futsal; Ginástica: Aeróbica, Acrobática, Artística e Trampolins, Judo; MDO: Caiaque Pólo; Patinagem; Natação; Ténis de Mesa; Voleibol; Boccia; Canoagem; Circuito de Habilidades Motoras; Futebol; Goalball; entre outros.

A apresentação da Festa do Desporto Escolar contará com a presença do Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho, do Director Regional de Educação, Marco Gomes, do Director de Serviços do Desporto Escolar, Elmano Santos, e do Coordenador de Gestão Retail do Grupo Wider Property (La Vie), Paulo Roque, entre outras entidades.