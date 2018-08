Fernando Tavares Pereira dá atenção aos adeptos leoninos na Região

Fernando Tavares Pereira é um dos sete candidatos à presidência do Sporting e está na Madeira para apresentar as suas ideias, estabelecendo também contacto com o núcleo local. Já na manhã deste domingo foi até à estátua de Cristiano Ronaldo, no Funchal. “O melhor do Mundo é madeirense e foi formado no Sporting”, lembra Fernando Tavares Pereira em conversa com o DIÁRIO. É o primeiro candidato a visitar a Região no âmbito de umas eleições para a presidência do Sporting.

Garante total atenção aos adeptos de todo o país: “O Sporting Clube de Portugal é de todos os sportinguistas, tanto os do continente, como também os das ilhas. Não esquecemos quem está fora do continente”. Deixa ainda outra ideia: “No Funchal já devia existir voto electrónico [para as eleições leoninas]. Ainda não acontece, mas essa é uma das propostas da nossa candidatura”.

“Defender os interesses do Sporting e unir o clube” é o objectivo da candidatura de Fernando Tavares Pereira, apontando outras ideias do projecto que lidera. Quer condições especiais para os sócios dos núcleos espalhados pelo país, pois devem ter “papel activo na vida do Sporting”. “Sei o que custa ser adepto fora de Lisboa e queremos aproximar todos aqueles que gostam do clube”.