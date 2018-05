Federer desaloja Nadal da liderança do ‘ranking’ mundial de ténis

O suíço Roger Federer desalojou o espanhol Rafael Nadal da liderança do ‘ranking’ mundial de ténis, que foi divulgado hoje e no qual o português João Sousa subiu mais um lugar, para a 47.ª posição.

Mesmo não competindo desde Março, Federer, de 36 anos, assumiu o topo da hierarquia graças à eliminação de Nadal -- que tinha ultrapassado o suíço na liderança do ‘ranking’ em 2 de Abril - nos quartos de final do torneio de Madrid, no qual defendia o título.

Além da troca de posições entre Federer e Nadal, as outras alterações entre os 10 primeiros colocados passaram pela subida do sul-africano Kevin Anderson ao sétimo posto -- a melhor classificação de sempre -, anteriormente ocupado pelo austríaco Dominic Thiem, que caiu para oitavo.

O alemão Alexander Zverev, vencedor em Madrid, permaneceu no terceiro lugar, enquanto o sérvio Novak Djokovic, antigo número um do mundo, protagonizou uma das maiores quedas no topo do ‘ranking’, de seis lugares, para o actual 18.º, a pior classificação desde 2006.

João Sousa, que subiu 20 lugares depois de se ter tornado o primeiro português a vencer o Estoril Open, continuou o percurso ascendente, conquistado mais uma posição, para se situar em 47.º, apesar de ter sido eliminado no domingo na segunda ronda do ‘qualifying’ de Roma pelo chileno Nicolas Jarry.

Sousa, de 29 anos, que tinha conquistado no Estoril o terceiro título na carreira, depois dos sucessos alcançados em Kuala Lumpur, em 2013, e em Valência, em 2015, tem como melhor classificação no ‘ranking’ mundial o 28.º lugar, atingido em 16 de maio de 2016.

No sector feminino, a romena manteve-se no comando do ‘ranking’, imediatamente à frente da dinamarquesa Caroline Wozniacki e da espanhola Garbiñe Muguruza, enquanto Michelle Larcher de Brito continua a ser a melhor representante portuguesa, tendo subido seis posições, para 514.ª.