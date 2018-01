FC Porto vence Feirense e mantém liderança da I Liga

O FC Porto manteve hoje a liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa do Feirense, por 2-1, em jogo da 16.ª jornada.

O camaronês Aboubakar adiantou os ‘dragões’ aos 22 minutos, mas Luís Rocha empatou, aos 26, com o brasileiro Felipe a dar o triunfo ao FC Porto, aos 76, oito minutos antes de ser expulso.

Com este resultado, o FC Porto passou a somar 42 pontos, mais três do que o Sporting e seis do que o Benfica, equipas que se defrontam hoje, enquanto o Feirense, que apenas venceu um dos últimos sete encontros, é 13.º, com 14 pontos.