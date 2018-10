FC Porto vence em Moscovo e é líder isolado no Grupo D da Liga dos Campeões

O FC Porto deu hoje um passo de ‘gigante’ rumo aos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol, ao vencer por 3-1 no reduto do Lokomotiv Moscovo, em encontro da terceira jornada do Grupo D.

O maliano Marega, aos 26 minutos, de grande penalidade, e os mexicanos Herrera, aos 35, e Corona, aos 47, apontaram os tentos dos postistas, enquanto Anton Miranchuk faturou para os anfitriões, aos 38.

Na classificação do agrupamento, o ‘onze’ de Sérgio Conceição isolou-se na liderança, com sete pontos, contra cinco do Schalke 04 e quatro do Galatasaray, sendo que, na segunda volta, disputa dois jogos em casa e apenas um fora.