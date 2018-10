FC Porto tenta em Moscovo aproximar-se dos ‘oitavos’ da ‘Champions’

O FC Porto tenta hoje dar mais um passo com vista ao apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, caso vença em casa do Lokomotiv de Moscovo, na terceira jornada do grupo D.

Um eventual triunfo na capital russa, aliado a um empate ou uma derrota dos alemães do Schalke 04 em Istambul perante o Galatasaray, deixa os campeões portugueses isolados no topo do agrupamento e com caminho aberto para alcançarem o apuramento para a próxima ronda.

Otávio e Hernâni recuperaram dos problemas físicos e podem entrar nas opções do técnico Sérgio Conceição, perante um Lokomotiv Moscovo que conta no plantel com os internacionais portugueses Manuel Fernandes e Éder.

O encontro está agendado para as 20:00 e terá arbitragem do escocês Bobby Madden.

Nos jogos de hoje, destaque para a receção do FC Barcelona, sem Lionel Messi, lesionado, ao Inter de Milão e ao duelo entre Liverpool, vice-campeão europeu, e o Estrela Vermelha, em Anfield Road.