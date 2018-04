FC Porto prepara deslocação ao Marítimo com Danilo a ser o único ausente

O FC Porto prosseguiu hoje a preparação do jogo com o Marítimo, para a 32.ª jornada da I Liga de futebol, com uma sessão em que Danilo Pereira continua a ser o único ausente.

Numa acção concertada da Autoridade de Antidopagem de Portugal (ADoP) aos três ‘grandes’ do futebol português, elementos deste organismo deslocaram-se ao Olival para realizar um controlo a todos os elementos do plantel do FC Porto.

De acordo com a nota publicada no sítio dos ‘dragões’, Danilo Pereira, antigo futebolista dos ‘verde rubros’ que joga no FC Porto, encontra-se a recuperar de uma intervenção cirúrgica ao tendão de Aquiles da perna esquerda, continua remetido a tratamento, sendo o único nome a constar do boletim clínico portista.

O plantel portista regressa ao trabalho pelas 11 horas de sexta-feira, novamente no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, com uma sessão à porta fechada.

O FC Porto, que a três jornadas do final da I Liga lidera com 79 pontos, mais dois do que o Benfica, segundo, defronta o Marítimo, sexto, com 44, pelas 18 horas de domingo, no Estádio do Marítimo, no Funchal.