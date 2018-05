FC Porto inicia época a 2 de Julho e faz estágio no Algarve

A equipa principal de futebol do FC Porto vai começar a pré-temporada de 2018/19 em 02 de Julho e irá fazer um estágio no Algarve, anunciou hoje o campeão português no seu site oficial.

Os trabalhos dos ‘dragões’, que terão o primeiro jogo oficial a 4 ou 5 de agosto, na Supertaça, frente ao Desportivo das Aves, vão começar em 2 de Julho, no centro de estágios do Olival, em Vila Nova de Gaia.

Após duas semanas de treino em ‘casa’, o FC Porto vai partir para o Algarve, onde realizará um estágio em Lagos, de 16 a 25 de julho.