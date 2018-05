FC Barcelona bate FC Porto na final da Liga Europeia de hóquei em patins

O FC Barcelona conquistou hoje a Liga Europeia de hóquei em patins, ao derrotar na final o FC Porto por 4-2, em jogo disputado no Dragão Caixa, no Porto.

Os catalães estiveram sempre na frente do marcador, tendo chegado a uma vantagem de três golos (3-0), mas o FC Porto ainda ameaçou a meio da segunda parte, quando reduziu para 3-2, no entanto, um golo de Pau Bargallo, no último minuto, sentenciou a partida a favor da equipa espanhola.

Este é o 22.º título de campeão europeu do FC Barcelona, que elevou as conquistas espanholas para 46, enquanto o FC Porto continua com dois troféus, os mesmos do Benfica, tendo Portugal um total de seis.