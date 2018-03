Fábio Pacheco continua à margem

Fábio Pacheco, o médio contratado pelo Marítimo esta época para reforçar a equipa principal, continua à margem dos treinos. Esta manhã, tal como ontem, o futebolista não integra os trabalhos.

Segundo o DIÁRIO apurou, a equipa treina sob forte chuva na Camacha e o jogador, que se apresentou para treinar, não foi reintegrado com os restantes companheiros às ordens de Daniel Ramos.

Fábio Pacheco, de 29 anos, transferido esta época do Vitória de Setúbal, manteve-se na zona dos treinos, mas dentro do carro com que se apresentou.

Os restantes elementos trabalham normalmente.

Recorde-se que, conforme o DIÁRIO noticiou na sua edição desta quarta-feira, o futebolista está suspenso desde ontem, tendo falhado o treino em Machico, estando impedido de treinar até falar com o presidente da SAD maritimista, Carlos Pereira, ausente da Região até quinta-feira.