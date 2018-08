Fábio Abreu reforça a equipa de Hóquei em Patins do CF Carvalheiro

Fábio Abreu é o quarto reforço da equipa de hóquei em patins do CF Carvalheiro, que vai participar esta temporada no Campeonato Nacional da 3.ª Divisão. Trata-se de mais um jogador de reconhecido valor que certamente ajudará a dignificar as cores do clube, neste seu saudado regresso à modalidade.

Foi aos quatro anos, no CD São Roque que Fábio Abreu iniciou-se no hóquei em patins, percorrendo todos os escalões de formação, até chegar aos seniores, onde competiu inclusive na 2.ª Divisão Nacional. Deixou a modalidade aos 23 anos por motivos profissionais, tendo regressado oficialmente na temporada transacta para integrar a equipa do GD Estreito que discutiu o título regional. Aos 31 anos, Fábio Abreu vai voltar a jogar a nível nacional e, desta feita, com o emblema do CF Carvalheiro ao peito.

De acordo com o ‘site’ do CF Carvalheiro, para Fábio Abreu, “é um desafio aliciante voltar a jogar a nível nacional, ainda para mais sob a orientação da equipa-técnica formada pelo Pedro Brázio e Pedro Pi”. Por outro lado, destaca “o entusiasmo, a seriedade, humildade e dedicação do presidente”, bem como “a oportunidade de fazer parte de um excelente grupo”. Fábio deseja que “este projecto do CF Carvalheiro seja uma referência para os mais jovens e um incentivo para que a modalidade possa revitalizar-se na Madeira”.