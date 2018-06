Ex-Marítimo Éber Bessa reforça meio-campo do Vitória de Setúbal

O médio Éber Bessa, que alinhava no Marítimo, foi contratado pelo Vitória de Setúbal para as próximas duas épocas desportivas, anunciou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol na sua página oficial na Internet.

Na tarde em que também oficializaram o avançado Victor Veloso, ex-Oriental, do Campeonato de Portugal, os sadinos publicaram as declarações do seu quarto reforço para 2018/19.

“Recebi muitas propostas, mas conversei com os dirigentes do clube e acreditei no projecto e nas pessoas. O Vitória é um grande clube que qualquer jogador aceita com satisfação representar. Tenho confiança de que vamos fazer um bom campeonato”, afirmou.

Desde 2014/15, Éber Bessa cumpriu 103 jogos pela equipa do Marítimo, assumindo vontade de começar a representar o seu novo clube.

“Estou cheio de vontade de me apresentar para começar a trabalhar. Sei que represento uma aposta do presidente e quero fazer tudo para não decepcionar a confiança que puseram em mim”, disse.

Depois do médio Nuno Valente (ex-Arouca), do defesa Artur Jorge (ex-Steaua Bucareste, Roménia) e do avançado Victor Veloso (ex-Oriental), Éber Bessa é o terceiro reforço da equipa treinada por Lito Vidigal, que se apresenta no Estádio do Bonfim para a próxima época a 25 de junho.