Ex-maritimista Sami assina pelo Cova da Piedade da II Liga

Era um jogador livre depois do contrato que o ligava ao Desportivo das Aves ter findado na temporada passada. Leocísio Júlio Sami, conhecido no mundo do futebol por Sami, assinou pelo Cova da Piedade por uma época e meia, anunciou o clube de Almada nas redes sociais.

O guineense de 29 anos notabilizou-se ao serviço do Marítimo que o catapultou para a ribalta do futebol, tendo saído a custo zero para o FC Porto numa transferência polémica. Nos dragões o extremo acabou por nunca se afirmar. Seguiram-se passagens pelo SC Braga, Vitória de Guimarães, Akhisar (Turquia), Arouca, Desportivo das Aves e agora Cova da Piedade.

Ainda assim, Sami apenas será inscrito em Janeiro devido ao facto “do plantel neste momento não ter vagas”, começando desde já a integrar os trabalhos com equipa profissional.

O Cova da Piedade ocupa de momento o 15.º lugar da II Liga, com seis pontos averbados, estado a um ponto dos lugares de descida.