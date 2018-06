Ex-líder da Juventude Leonina foi detido pela polícia em Lisboa

Uma operação policial levada a cabo na noite desta quarta-feira, em Lisboa, culminou na detenção do ex-líder da claque do Sporting Juventude Leonina, Fernando Mendes, e mais três pessoas. A informação está a ser avançada pela TSF.

A operação envolveu 15 elementos da polícia, no centro da capital portuguesa, envolveu várias forças no terreno, começou pelas 22h00 desta quarta-feira e ainda está em curso.

Fernando Mendes e as outras três pessoas em causa, ao que tudo indica todos ligados à Juventude Leonina, foram detidos na sequência das agressões a jogadores e equipa técnica do clube de Alvalade na Academia do Sporting, em Alcochete.