Evento ‘Trans Madeira’ regressa em Junho 2019

O evento ‘Trans Madeira’ -- um dos eventos do ano no panorama internacional do BTT -- regressa à Madeira em 2019, entre 4 e 8 Junho.

Esta prova teve a sua primeira edição em 2018, dando a conhecer a Madeira como um destino de excelência para a prática da modalidade enduro.

A prova caracteriza-se por ser uma travessia da ilha da Madeira em bicicleta, cumprindo etapas especiais ao longo de mais de 200 quilómetros de percurso, com início em Machico e término na Calheta.

São cinco dias de pura aventura onde os atletas percorrem trilhos e veredas, ficando alojados em acampamentos distribuídos ao longo da região.

O evento tem organização por parte do Clube Caniço Riders e empresa de animação turística Freeride Madeira.

Por ser uma travessia, a prova conta com o apoio por parte das Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia que apoiam na limpeza e manutenção dos percursos.

Em 2018, a prova foi um sucesso conseguindo atingir o máximo de participantes possíveis.

Foram 120 atletas provenientes de 26 países. Entre eles, algumas das maiores lendas da modalidade que escolheram esta prova para superarem os seus objectivos pessoais.

Apesar da grande maioria dos atletas ser estrangeiro, o título acabou por ficar em casa na categoria principal, tendo como vencedor Emanuel Pombo, o atleta natural da Madeira que conseguiu vencer a feroz competição por apenas 17 segundos. Em segundo lugar ficou o ex-campeão do Mundo de Enduro, Jerome Clementz (FRA) e a fechar o pódio Josh Bryceland (GBR).

Para 2019 a organização tem por objectivo atingir o mesmo número de participantes e continuar a colocar a Madeira como um destino turístico para a prática de modalidades desportivas em contacto com a natureza, com impacto na economia regional.