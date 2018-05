Cerca de 300 adeptos do Nacional fizeram questão, já esta madrugada, de saudar os jogadores, equipa técnica e dirigentes alvinegros no Aeroporto Internacional da Madeira, em clima de grande euforia.

No mesmo avião que transportou a equipa que conquistou o título de campeã da I Liga, vinha também a formação feminina do Madeira SAD, que no sábado se sagrou campeã nacional de andebol, que foi igualmente saudada.