Estoril vence Setúbal e continua na luta pela permanência

O lanterna-vermelha Estoril Praia venceu hoje na receção ao Vitória de Setúbal por 2-1, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga de futebol, e igualou pontualmente os setubalenses.

Depois de duas derrotas, o Estoril Praia regressou às vitórias, graças aos golos de Nuno Pinto, na própria baliza, aos cinco minutos, e do brasileiro Savio, aos 65, enquanto o turco Emrah Bassan ainda reduziu para os visitantes, aos 86.

Com este resultado, o Estoril Praia permanece na 18.ª e última posição, com os mesmos 29 pontos do Vitória de Setúbal, que é 16.º, e do Paços de Ferreira, 17.º e penúltimo, que recebe na segunda-feira o Rio Ave, e menos um do que o Feirense, que hoje visita o campeão FC Porto.