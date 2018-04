Estoril Open: Pedro Sousa avança com exibição surpreendente frente a Simon

O português Pedro Sousa avançou hoje para a segunda ronda do Estoril Open, ao surpreender o francês Gilles Simon com um triunfo por 6-3, 4-6 e 7-6 (7-4), num encontro sofrido para o tenista luso e decidido no ‘tie-break’.

A entrada destemida do’ wild-card’ português no principal ‘court’ de terra batida do Estoril levou o número três nacional a igualar a melhor prestação conseguida neste torneio, alcançada na edição do ano passado, desta vez sobre o antigo número seis mundial, ao fim de duas horas e 45 minutos.

A atual forma de Gilles Simon na superfície que menos gosta deixava dúvidas no ar, justificada pelos últimos resultados inconstantes e derrotas precoces em Marrocos, Monte Carlo e Barcelona, enquanto Pedro Sousa chegava com nove jogos nas pernas em terra batida, com uma boa campanha na Tunísia, onde perdeu nos quartos de final e diante do compatriota João Domingues, que também está no quadro principal do Estoril.

A vantagem surpreendente inicial de três jogos deixou Pedro Sousa confortável e ainda mais confiante nas suas capacidades para destronar o gaulês, quebrando de imediato o seu primeiro serviço e não precisando sequer de tantos ‘winners’, como presumivelmente tivesse em mente antes de entrar em ação.

O francês partia como favorito, dada a sua experiência aos 33 anos e também por ter andado largos anos nos lugares cimeiros do ‘ranking’. Contudo, a imagem que transpareceu foi a de desencontrado, sem intensidade nas pancadas e sempre com um ritmo de jogo lento, sem disputar no limite as respostas de Sousa.

Ainda assim, algum relaxamento do tenista ‘wild card’ permitiu a Simon ter à disposição três pontos de ‘break’, quebrando mesmo o último e encostando-se à margem mínima (2-3). Mas, a jogar em casa, Sousa voltaria a impor-se, com uma resposta decisiva a seu favor no jogo de serviço do adversário.

Em consecutivas trocas de ‘breaks’, o português levou a melhor, face ao estilo de jogo variado e às bolas colocadas no campo aberto e vulnerável de Simon, que ainda ‘roubou’ mais um jogo de serviço ao luso, antes de ter estendido o resto do ‘court’ para confirmar a intranquilidade que pairava em si.

Para o segundo parcial, a agressividade do 143.º mundial manteve-se, juntamente com os pontos ganhos quer no primeiro serviço quer no segundo. A diferença esteve no lado de Simon, ao acordar com pancadas mais convincentes e a reduzir os erros na rede e nas respostas para fora.

Na fase decisiva do parcial e depois de ambos terem vencido os seus respetivos jogos de serviço até ao 4-4, o 70.º da hierarquia aproveitou bem o facto de estar a servir primeiro, colocando a pressão do lado do português, que, apesar de não ter destoado até então, arriscou nas pancadas colocadas e colocou o adversário na discussão pelo encontro.

O equilíbrio com algumas boas trocas de bola resumiu o terceiro ‘set’, mas, com alguns pingos de chuva, a alteração no resultado deveu-se, sobretudo, aos constantes jogos de serviço desperdiçados dos dois lados, com Pedro Sousa a demorar a confirmar no ‘set’ o que iria conseguir no ‘tie-break’, a vitória.

Após o português perder de forma consecutiva os seus dois jogos do terceiro parcial, Simon viria a ceder do mesmo modo, mas de forma intercalada, permitindo a Sousa saltar para uma vantagem de dois jogos e mais tarde a poder servir com 5-4 a seu favor.

Seguiu-se o ‘tie-break’ com visíveis dificuldades físicas para Sousa, mas nada que alterasse a sua astúcia e o jogo variado que caracterizou a sua exibição vitoriosa de estreia no Estoril Open, terminando mesmo o encontro deitado na terra batida, forma como fez a entrevista ainda dentro do campo.