Estoril de Ivo Vieira e Paços de Ferreira de Ruben Micael e João Gois despromovidos à II Liga

Está decidido as equipas que serão despromovidas à II Liga na próxima época. O Estoril do treinador madeirense Ivo Vieira e o Paços de Ferreiras dos jogadores insulares Ruben Micael e João Gois foram os ‘escolhidos’ para a descida de divisão.

A equipa canarinha foi ao reduto do Feirense empatar a zero bolas e apenas somou 30 pontos ao final das 34 jornadas não conseguindo assim fugir do último lugar. Quanto aos pacenses, com a derrota em Portimão diante do Portimonense, por 3-1, com o golo dos nortenhos a ser apontado por Ruben Micael, também somaram 30 pontos e terminaram na penúltima posição.

Referência para a vitória do Setúbal em casa, frente ao Tondela, por 1-0, que permitiu aos sadinos fazerem a festa da manutenção, o mesmo acontecendo com o Feirense, com o nulo registado diante do Estoril.