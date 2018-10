Estónio Ott Tanak lidera Rali da Catalunha após primeira etapa

O piloto estónio Ott Tanak (Toyota) concluiu hoje a primeira etapa do Rali da Catalunha, 12.ª prova do Mundial de ralis (WRC), na liderança, impondo-se ao francês Sebastien Ogier (Ford Fiesta) e ao belga Thierry Neuville (Hyundai).

Com um tempo total de de 1:34.27,4 horas, Tänak detém 39 segundos para o gaulês, sétimo classificado no rali, e quase um minuto para o belga, que se situa no nono posto.

Os três pilotos estão em luta direta pelo título mundial, sendo que Tanak é o que está pior classificado, sendo terceiro do campeonato a 21 pontos de Neuville, líder, e a 14 de Ogier, segundo do mundial e campeão em título, pelo que só o triunfo na prova espanhola lhe interessa.

O estónio assumiu o comando da prova logo na primeira especial do dia e não mais o largou, mantendo-se regular ao longo do dia e fechando a primeira etapa com 26,8 segundos para o espanhol Dani Sordo (Hyundai), segundo classificado.

Ogier, que saiu logo na segunda especial do dia, perdeu tempo e acabou o dia no sétimo posto, enquanto Neuville não terá feito a melhor escolha de pneus e foi perdendo tempo ao longo da etapa, que teminou na nona posição.

Apesar de ter começado mal nas estradas de Barcelona, o francês Sebastien Loeb (Citroen), nove vezes campeão do mundo, foi recuperando posições e acabou a etapa na quarta posição.

No sábado, cumpre-se a segunda etapa do rali, com sete provas especiais de classificação, todas elas em asfalto.