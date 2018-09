A poucos minutos do início da partida entre Nacional e Benfica, o Estádio da Madeira apresenta-se bem composto, mas ainda longe de encher.

Com capacidade para receber aproximadamente 5 mil adeptos, certamente que o reduto do emblema alvinegro deverá contar com uma adesão perto da lotação esgotada.

Os adeptos dos dois clubes já se fazem ouvir.