Espectáculo de SUP coloriu baía de Machico

Decorreu no passado sábado, dia 26 de Maio, a 2.ª Etapa do Circuito Regional de Sup Race na Baía de Machico. Uma organização do Ludens/ASRAM, onde participaram cerca de 50 atletas, com a presença especial de Casper Steinfath.

Quatro vezes ISA Sup World Championships, Casper competiu, conviveu com os mais jovens, tirou fotos, espalhou boa disposição e simpatia e acabou por vencer sem surpresas na classe 12´6.

Num percurso de SUP Race muito divertido e espectacular, os atletas tinham de contornar várias bóias, sempre visíveis de terra, através de disputas interessantes que puderam ser acompanhadas pelo publico que preenchia a promenade da cidade de Machico.

Outros momentos especiais foram as saídas na praia de areia ou a rondagem nas bóias perto da praia, locais onde os atletas também recebiam motivação e apoio das suas ‘claques’.