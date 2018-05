Espanyol é a primeira equipa a ganhar na casa do Atlético de Madrid

O Espanyol venceu hoje o Atlético de Madrid, por 2-0, na 36.ª jornada da liga espanhola de futebol, que tem como campeão o FC Barcelona, tornando-se a primeira equipa a vencer como visitante no novo estádio dos ‘colchoneros’.

Óscar Melendo, aos 53 minutos, com a colaboração do defesa montenegrino Stefan Savic, e o brasileiro Léo Baptistão, aos 77, foram os marcadores dos golos do Espanyol, que ‘encostou’ ao Athletic de Bilbau na 14.ª posição, ambos com 43 pontos.

A exibição desinspirada do Atlético de Madrid, segundo classificado, com 75 pontos, deixou a equipa ao alcance do Real Madrid, terceiro, com 71 e menos dois jogos, um dos quais a disputar ainda hoje em casa do já virtual campeão FC Barcelona.

O Alavés venceu por 3-0 em casa do já matematicamente despromovido Málaga, último classificado, com golos de Manu Garcia, aos 03 minutos, do bósnio Ermedin Demirovic, aos 68, e Ibai Gómez, aos 70.

A 36.ª e antepenúltima jornada da Liga espanhola prossegue ainda hoje com o Las Palmas-Getafe e o FC Barcelona-Real Madrid e encerra na segunda-feira com o Leganés-Levante.