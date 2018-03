Esgrimistas Alexandre Câmara e Maria Spínola conquistam pódio do Campeonato Regional de Juniores

Decorreu, no pasado sábado, o Campeonato Regional de Juniores de Esgrima, no Pavilhão da Escola Dr. Horácio Bento Gouveia.

Na prova Individual de Juniores Masculinos, Alexandre Câmara, do CDRSantanense, sagra-se campeão regional de 2018, com um resultado de 15-11 frente o seu colega de clube José Freitas. Sobem ao 3º lugar do pódio os atiradores Miguel Nóbrega e o Diogo Gouveia, do CD1ºMaio.

Já Maria Spínola, do CDRSantanense, conquista o título do Campeonato Individual no género feminino. A vice-campeã foi Teresa Afonseca, do CDRSantanense, tendo cabido o florete de ouro às atletas Cláudia Gomes (CDRSantanense) e Sara Mota (CD1ºMaio).

Nas equipas Masculinas, a equipa do CD1ºMaio (Miguel Nóbrega, Diogo Gouveia, Igor Lewkowicz e Mateus Nóbrega) chega ao último assalto em desvantagem com um resultado de 33-40 contra a equipa do CDRSantanense (Alexandre Câmara, José Freitas, Vítor Gonçalves e Vítor Francisco), que o Miguel Nóbrega reverteu para 45-41, num assalto final muito emotivo, sagrando-se assim o CD1ºMaio campeão regional por equipas.

No género feminino a equipa do CDRSantanense (Maria Spínola, Teresa Afonseca, Cláudia Gomes e Érica Nascimento) foi claramente superior à equipa do CD1ºMaio (Sara Mota, Inês Faria e Laura Freitas), comprovando a aposta que o clube do norte a ilha tem feito no género feminino.