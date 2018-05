“Era um título que o clube não tinha e que felizmente foi possível conciliar no mesmo ano”, disse Rui Alves

“Naturalmente que, até pela nossa historia dos últimos 15 anos, depois de uma descida de divisão, todo o clube teve de se unir em torno de um objectivo, de regressar à I Liga. Ontem [no sábado] isso confirmou-se e é uma satisfação enorme ter concretizado este sonho. Numa II Liga muito competitiva, a realização do sonho de hoje corresponde à frustração de outros que iniciaram o campeonato com os mesmos objectivos do Nacional”, disse Rui Alves, presidente do CD Nacional.

Rui Alves afirmou que este “era um título que o clube não tinha e que felizmente foi possível conciliar no mesmo ano, realizar esse sonho da subida e concretizar ser campeão nacional da II Liga”. “Estou muito feliz por essa aposta [treinador Costinha], é a segunda vez que sobe com o Nacional. Penso que teremos liderança para os próximos anos”, frisou e acrescentou: Nós, enquanto líderes, temos de ser responsáveis nos bons e maus momentos. Naturalmente temos uma quota parte, mas a realização deste objetivo vai muito além do que é só a classificação. Foi precisa toda uma equipa de trabalho, desde os jogadores, a equipa técnica e dirigentes. A união que existia no Nacional esta época foi a razão maior para que isto acontecesse”.

O presidente do Nacional disse ainda que devem ter uma recepção da massa adepta e depois serão recebidos pelo presidente da Câmara Municipal do Funchal.