Equipa TOYOTA conquista Taça da Madeira em Bridge

A equipa TOYOTA, capitaneada por Bruno Bacanhim e constituída ainda por Alexandre Rodrigues, Fernando Ribeiro, Filipe Gonçalves e Sílvio Costa conquistou a Taça da Madeira em Bridge da época 2018.

Esta é uma prova de equipas, aberta também a praticantes não federados e que se disputa ao longo de cerca de três meses, no sistema de ‘duplo knock-out’ (eliminação à segunda derrota). Na final a 24 mãos, que se disputou na passada terça-feira, no Pestana Fórum, no edifício do Casino da Madeira a equipa TOYOTA venceu por 85-37 a equipa do Clube Naval de São Vicente comandada por João Machado e que inclui também Henrique Ribeiro, José Macedo e Pedro Morgado.

Por terem alcançado a final, ambas as equipas se qualificaram para a fase final da Taça de Portugal que se realizará nos dias 22 e 23 de Setembro em Lisboa, onde se juntarão às 10 equipas apuradas por outras regiões do país na luta pelo troféu nacional.