Equipa de Bernardo Sousa decide retirar-se do Campeonato Açores de Ralis 2018

O piloto madeirense Bernardo Sousa não irá participar na última prova do Campeonato Açores de Ralis 2018, ficando assim fora da luta pelo título açoriano.

A decisão foi tomada há pouco pela equipa, a Play/Autoaçoreana Racing e após tudo aquilo que aconteceu no passado sábado no último dia do Rali do Pico, penúltima prova do Campeonato.

“A Play/Autoaçoreana Racing lamenta as circunstâncias em que ocorreu o acidente que, no Pico Play/Autoaçoreana Rali, afectou as equipas que disputavam a liderança da prova e do campeonato”, começa por adiantar o comunicado da equipa e que se pode ler nasua pagina de facebook.

“Estas circunstâncias incluem uma eventual falha de procedimentos cuja clarificação se prolongará para além do término do campeonato.

“Em face desta ocorrência, por consenso de todos os intervenientes no processo, e porque o acidente pode afectar de forma significativa o resultado final do campeonato, os patrocinadores da Play/Autoaçoreana Racing decidiram retirar a sua equipa da disputa de pontuação da última prova do Campeonato Açores de Ralis 2018, sem prejuízo de na mesma manter um carro em competição, com equipa pontual de pilotos alternativa, para honrar compromissos comerciais e de animação desportiva cumprindo desse modo um dos principais desígnios do projecto”, concluiu o comunicado.