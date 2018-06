Encontro Regional de Canoagem Adaptada realiza sexta edição

Decorre esta sexta-feira dia 8 de Junho o VI Encontro Regional de Canoagem Adaptada que terá a participação de 39 utentes dos Centros de Actividades Ocupacionais da Secretaria Regional da Educação, nomeadamente: São Pedro, Santo António, Machico, Santa Cruz, Camacha, São Vicente e Câmara de Lobos.

As provas serão realizadas por eliminatórias, em duas distâncias, 100 e 200 metros, sendo uma prova em kayaks monolugares e outra em Kayaks bilugares, sendo que ganha quem fizer a prova em menos tempo. A entrega de prémios está prevista para as 13h00 nas instalações do CNF no Centro Náutico de São Lázaro, contando com a presença da Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade.

Este encontro desportivo, surgiu no âmbito do projecto de desporto adaptado do CNF no sentido de incluir as pessoas com necessidades especiais na competição desportiva, indo para além da vertente lúdica.

À semelhança da equipa de vela adaptada do CNF, com atletas que praticam esta modalidade de forma continuada e integrada num projecto desportivo com participações em campeonatos regionais e nacionais, pretende-se proporcionar nestas pessoas o desejo normal e saudável de progredir, de fazer novas conquistas, novos objectivos, descobrindo as suas potencialidades, assim como fomentar a Inclusão da pessoa com deficiência num grupo/clube desportivo e especificamente na modalidade de canoagem adaptada.

O CNF é promotor do evento desde a primeira edição em 2013 sempre em parceria com a Associação Regional de Canoagem da Madeira e da Secretaria Regional da Educação, Administração dos Portos da Madeira e AAPNEM (Associação de Amigos de Pessoas com Necessidades Especiais da Madeira).