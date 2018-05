O Clube Desportivo Nacional convoca a Assembleia Geral Eleitoral para os respectivos órgãos sociais, que irá decorrer no dia 18 de Junho, entre as 16h30 e as 19h30, na sede social do Clube, situada na Rua do Esmeraldo, N.º 46, na cidade do Funchal.

As candidaturas para os órgãos sociais são apresentadas, até ao décimo dia que preceda data marcada para as eleições e terão de ser propostas ou subscritas pelo menos por 100 sócios com capacidade eleitoral activa.