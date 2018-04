Edição limitada das Nike Air Max 97 CR7 de Cristiano Ronaldo chegam amanhã às lojas JD Sports

Depois da versão original das Nike Air Max 97 CR7, uma colaboração da Nike com Cristiano Ronaldo, lançadas em Outubro de 2017, em tons de dourado, com o logotipo da multinacional em verde e vermelho, numa clara alusão ao país de origem do jogador, a marca e o jogador português voltam agora a unir-se para lançar a versão ‘Portugal Patchwork’, totalmente em tons de vermelho, numa edição limitada portuguesa. O modelo está disponível a partir de amanhã, 24 de Abril, nas lojas JD Sports.

Durante a sua infância Cristiano Ronaldo tinha apenas dois pares de ténis e por usá-los no futebol, ficavam com buracos. Sem possibilidade de oferecer um novo par ao filho, a sua mãe costurava e colocava retalhos para cobrir os furos, dando assim uma nova vida ao único calçado disponível. Foi assim que nasceu a inspiração para os Air Max 97 CR7: com costuras ao longo do cabedal, representando os remendos dos seus ténis.

Depois do lançamento da versão dourada, em finais do ano passado, a marca lança agora o ‘Portugal Patchwork’, a nova versão inspirada no seu país de origem. De cor vermelha, com o logotipo da marca em verde de um lado e dourado do lado oposto, e a distinta marca CR7 na parte traseira.

Apesar de ainda não estarem disponíveis em Portugal, já foram disponibilizados em Espanha no dia 31 de Março e esgotaram em poucas horas, como qualquer produto lançado pelo jogador português.

Os Nike Air Max 97 Cr7 ‘Portugal Patchwork’ são uma edição limitada e estarão disponíveis nas lojas JD Sports pela quantia de 180 Euros.