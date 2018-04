Edgar Costa de volta aos convocados do Marítimo para recepção ao FC Porto

O ‘capitão’ do Marítimo, Edgar Costa, regressou hoje aos convocados, dois meses depois, para a recepção de domingo ao FC Porto, em partida da 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O extremo madeirense, que entra para o lugar do avançado Everton na lista, sofreu uma entorse no joelho direito na partida com o Vitória de Guimarães, em 24 de fevereiro, que os insulares ganharam por 3-2.

O defesa central brasileiro Dráusio, a recuperar de lesão, é a única ‘baixa’ no plantel de Daniel Ramos, que convocou Zainadine, apesar do internacional moçambicano estar a contas com uma inflamação na garganta.

O Marítimo, sexto classificado, com 44 pontos, recebe o FC Porto, primeiro, com 79, no domingo, com início marcado para as 18 horas.

Lista de 18 convocados:

- Guarda-redes: Charles e Amir.

- Defesas: Nanu, Bebeto, Zainadine, Pablo, Diney e Rúben Ferreira.

- Médios: Erdem Sem, Gamboa, Ghazaryan, Jean Cléber e Fabrício.

- Avançados: Edgar Costa, Jorge Correa, Ricardo Valente, Rodrigo Pinho e Joel.