Douro Cup associa-se ao Torneio do Juventude de Gaula

Está tudo a postos para a realização do Torneio do Juventude de Gaula 2018, que se realiza entre os dias 15 e 18 deste mês. Uma competição em franco crescimento, como expressam os parceiros que granjeia e a finalidade solidária que persegue, nomeadamente a recolha de bens alimentares que reverterão para o Banco Alimentar Contra a Fome.

Depois do anunciado apoio de uma marca mundial como a Coca-Cola European Partners Portugal, também o Douro Cup se associa a esta iniciativa promovida pelo Clube Sport Juventude de Gaula.

Assim, a organização do Douro Cup, prova de futebol juvenil que se realiza em Vila Nova de Gaia, oferece descontos e facilidades a todos os participantes da competição realizada no Complexo Desportivo em Gaula, na edição de 2019 do Douro Cup.

Associados ao Torneio estão igualmente as organizações da Campanha do Laço Azul (sensibiliza para a defesa das crianças contra os maus tratos) e o Centro de Recolha de Animais Errantes de Santa Cruz.

A prova é apresentada amanhã, dia 14 de Junho, às 19h00, na sede do CS Juventude de Gaula.