Dois reforços confirmados no plantel sénior

Após três semanas de trabalho, que contaram também com jogos de preparação, a Associação Deportiva da Camacha confirma mais duas contratações para o plantel que vai ‘atacar’ os lugares cimeiros da Divisão de Honra da A.F.Madeira.

Desta feita, está fechada a integração no plantel do ex Júnior António Henrique, de 19 anos, que se afirma como um defesa polivalente e confirma a nossa aposta na formação.

Também defesa, no caso central, ex Marítimo C, o jovem de 24 anos Lossan é de igual forma um reforço.

“Assim continua a nossa aposta, rumo a uma época que se prevê de grande equilíbrio e emoção”, diz numa nota de imprensa enviada à redacção.