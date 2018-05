Diogo Nóbrega e Mariana Vargem dominam ‘Triatlo Dia do Trabalhador’

A Cidade do Funchal recebeu durante a manhã de ontem mais de uma centena de triatletas para a 6.ª edição do ‘Triatlo Dia do Trabalhador’.

Diogo Nóbrega (ACD Jardim da Serra) e Mariana Vargem (Ludens de Machico) venceram ontem o tradicional Triatlo Dia do Trabalhador, numa manhã solarenga e convidativa à prática desportiva.

A manhã competitiva iniciou-se pela prova principal, com cerca de 50 atletas em prova, e com um domínio desde inicio nos dois géneros.

Diogo Nóbrega dominou a competição desde inicio e apesar da formação de um grupo numeroso no ciclismo em sua perseguição, nunca conseguiram limitar as perdas. No final a vitória sorriu ao atleta do Jardim da Serra, com a grande luta a estar no restantes lugares de pódio. Bruno Freitas (Ludens de Machico) levou a melhor sobre o seu colega de equipa Francisco Luís na luta pelos lugares de 2º e 3º absolutos.

Mariana Vargem teve um excelente desempenho nesta prova, desde a 1ª braçada na água. O ciclismo e corrida foram de gestão para a triatleta do Ludens, que acabou por vencer confortavelmente sobre Carolina Boulhosa (GD Corticeiras) que foi 2ª e Beatriz Henriques (CF Andorinha /AQUIMADEIRA-Solutions) em alcançou a 3ª posição final.

Nas provas destinadas à formação, estiveram presentes cerca de 60 jovens de 7 clubes diferentes, com os destaques a irem para os seguintes triatletas:

Benjamins – Ana Isabel Gomes (CF Andorinha /AQUIMADEIRA-Solutions) e Matias Olival (Ludens de Machico);

Infantis – Matilde Olival (Ludens de Machico) e Óscar Góis (GD Corticeiras);

Iniciados – Bruna Belo e Gonçalo Santos (ACD Jardim da Serra);

Juvenis- Margarida Roque (CF Andorinha /AQUIMADEIRA-Solutions) e João Marote (Ludens de Machico).

Ainda de realçar a participação, e pela primeira vez na modalidade, de 3 atletas da categoria de Paratriatlo na prova Super-Sprint, e a vitória de Emanuel Gonçalves (CN Funchal), sobre Rodolfo Alves (CD Aquático) e José Manuel Mendonça (Ludens de Machico).

Em termos coletivos, os clubes em maior destaque foram o Ludens de Machico ao vencer nos Clubes Masculinos e nos Clubes Jovens Masculinos, o Clube Atletismo do Funchal com a vitória no Clubes Femininos, e o AD Galomar que triunfou nos Clubes Jovens Femininos.