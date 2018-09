“Dificilmente Ronaldo fará 40 golos” em Itália

A análise parte de Raúl Albiol, central espanhol que já foi companheiro de Cristiano Ronaldo, entre 2009 e 2013, no Real Madrid, e que agora actua no Nápoles, rival da Juventus.

De acordo com o jogador de 33 anos, o ‘astro’ madeirense não verá a sua tarefa facilitada no último terço do terreno, pelo menos na Serie A, onde as defesas são mais organizadas e quase intransponíveis.

“Será difícil chegar aos 40 golos aqui. O futebol é diferente do espanhol. As equipas são muito mais fechadas. Fora de casa os da zona inferior da tabela complicam-te muito a vida, até porque os campos nem sempre estão nas melhores condições”, afirmou o defesa em declarações à Rádio Marca, acrescentando que “ainda assim, a sua chegada teve um incrível impacto na Serie A, pois há muito mais interesse na prova”.