Dia Paralímpico será assinalado no Funchal a 25 de Maio

A cidade do Funchal vai receber, no próximo dia 25 de Maio o Dia Paralímpico 2018. O evento de caráter nacional que se realiza com periodicidade anual, vai decorrer na Praça CR7 entre as 10h e as 16 horas com 22 modalidades adaptadas, disponíveis para experimentação gratuita à população em geral.

Andebol, Atletismo, Badminton, Basquetebol em Cadeira de Rodas, Boccia, Canoagem, Ciclismo, Curling, Escalada, Goalball, Judo, Lutas Amadoras, Natação, Orientação, Taekwondo, Ténis, Ténis de Mesa, Tiro, Tiro com Arco, Triatlo, Vela e Voleibol Sentado são os desportos presentes e abertos à experimentação de todas as pessoas, com ou sem deficiência, sob a orientação de técnicos especializados. Também os atletas portugueses João Sanona, tenista em cadeira de rodas, Luís Costa, paraciclista, e Hugo Passos, lutador de luta greco-romana, vão apoiar o decorrer das actividades.

A sessão de abertura oficial está agendada para as 10 horas do dia 25 de Maio e tem como convidados de honra a Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes, o Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque e o Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, para além da natural presença do Presidente do Comité Paralímpico de Portugal, José Manuel Lourenço.

A iniciativa organizada pelo Comité Paralímpico de Portugal (CPP) em parceria com a Câmara Municipal do Funchal enquadra-se na estratégia de sensibilização da importância da prática desportiva em pessoas com deficiência promovida pelo CPP com vista à exponenciação da necessidade fundamental da inclusão social. A apresentação oficial do evento está marcada para o dia 22 de Maio, às 12 horas, numa conferência de imprensa na Praça CR7, contando com a presença do Presidente do Comité Paralímpico de Portugal, José Manuel Lourenço, que estará disponível para esclarecer todos os detalhes sobre o evento.

No âmbito do Dia Paralímpico Funchal 2018, a organização pretende realizar ainda uma acção de formação e um Colóquio. O primeiro está marcado para 23 de Maio no Pavilhão do C.A.B, Funchal, entre as 14h30 e as 18 horas, e vai incidir nas modalidades de Atletismo, Boccia, Ténis de Mesa e Voleibol Sentado, na qual técnicos especializados vão demonstrar em termos práticos a essência de cada uma das vertentes desportivas expostas. A actividade é dirigida a alunos do ramo desportivo, técnicos e treinadores e é de participação gratuita mediante inscrição.

O Colóquio decorrerá no dia 24 de Maio no Anfiteatro Colégio dos Jesuítas, na Universidade da Madeira, entre as 10h e as 12 horas, e contará com a presença do Presidente do CPP, José Manuel Lourenço, do Vereador do Desporto da Câmara Municipal do Funchal, João Pedro Vieira, do Director Regional da Juventude e do Desporto, David Gomes, e do Reitor da Universidade da Madeira, José Carmo.