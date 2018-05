Dia Paralímpico Nacional - Funchal 2018 formalizado amanhã

A Câmara Municipal do Funchal acolhe a amanhã a assinatura do protocolo que formaliza a realização do Dia Paralímpico Nacional – Funchal 2018 no dia 25 de Maio.

O Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal é palco pelas 17h30 da assinatura do protocolo que oficializa a realização do evento. A cerimónia que terá como principais intervenientes o Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, e o Presidente do Comité Paralímpico de Portugal, José Manuel Lourenço, formaliza o marco histórico da realização inédita do Dia Paralímpico Nacional no Arquipélago da Madeira.

Agendado para dia 25 de maio e com duração prevista entre as 09.30 horas e as 17.00 horas, as actividades do Dia Paralímpico Nacional – Funchal 2018 vão-se desenrolar na Praça do Povo e na Baía de São Lázaro, locais centrais da cidade do Funchal onde vão estar disponíveis para experimentação gratuita da população em geral pelo menos 10 modalidades de desporto adaptado (Badminton, Boccia, Canoagem, Orientação, Taekwondo, Ténis, Ténis de Mesa, Tiro com Arco, Triatlo e Vela) sob orientação de técnicos especializados. A iniciativa organizada pelo Comité Paralímpico de Portugal (CPP) em parceria com a Câmara Municipal do Funchal enquadra-se na estratégia de sensibilização da importância da prática desportiva em pessoas com deficiência promovida pelo CPP, com vista à exponenciação da necessidade fundamental da inclusão social.

Inserida no âmbito do Dia Paralímpico Nacional – Funchal 2018 está a realização de uma Ação de Formação e de um Colóquio nos dias antecedentes ao evento principal. A 23 de maio o Pavilhão do Cabo, no Funchal, recebe entre as 14.30 horas e as 18.00 horas uma Ação de Formação relativa às modalidades de Atletismo, Boccia, Ténis de Mesa e Voleibol Sentado, na qual técnicos especializados vão demonstrar em termos práticos a essência de cada uma das vertentes desportivas expostas. A atividade é dirigida a alunos do ramo desportivo, técnicos e treinadores e é de participação gratuita mediante inscrição prévia.

Já o Colóquio a decorrer a 24 de maio no Anfiteatro Colégio dos Jesuítas, na Universidade da Madeira, entre as 10.00 e as 12.00 horas e vai ter no seu painel de abertura o Presidente do CPP, José Manuel Lourenço, o Vereador do Desporto da Câmara Municipal do Funchal, João Pedro Vieira, o Diretor Regional da Juventude e do Desporto, David Gomes, e o Reitor da Universidade da Madeira, José Carmo.