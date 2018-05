Dia Mundial da Orientação assinalado com evento internacional no Funchal

O Clube Aventura da Madeira promoveu, ao final da tarde de ontem, um evento alusivo ao Dia Mundial da Orientação. A iniciativa integra, assim, a Madeira no projecto ‘World Orienteering Day’ da International Orienteering Federation – IOF, que realizou cerca de 500 eventos, em 45 países/regiões ditintos.

O evento decorreu na Frente Mar do Funchal, entre os Jardins do Lido e o Jardim Panorâmico, e contou com 94 participantes, que cumpriram um dos oito percursos disponibilizados pela organização. De destacar a participação de cerca de 40 novos iniciantes à modalidade.

A organização do Clube Aventura da Madeira montou 45 postos de controlo nos mais diversos elementos da área da actividade, que abrangia cerca de 1km2, e disponibilizou 8 percursos diferentes que reuniram os interessados na competição e no lazer, e os jovens em formação.

A competição disputou-se na modalidade Sprint, com os orientistas a cumprir distâncias entre os 1,7km e os 2,5km, numa área com elevada quantidade de elementos, entre caminhos e detalhes urbanos, sendo a interpretação do mapa / terreno, a escolha de opções e a confirmação dos postos de controlo os principais desafios em provas que tiveram cerca de 15 minutos, para o tempo do vencedor no escalão mais competitivo, os seniores masculinos.

Nelson Baroca (CAMadeira) e Paula Rodrigues (AC Madeira) venceram no escalão Sénior, nos veteranos 1, as vitórias foram para Donita Barradas (CMoFunchal) e Sandro Rodrigues (CAMadeira), e nos veteranos 2, Nuno Gonçalves (Individual) e Otília Henriques (CMoFunchal) foram os mais rápidos.

Nos jovens, os vencedores foram Pedro Pereira (GD Estreito) nos juvenis masculinos, e Filipe Jesus (CAMadeira) e Fátima Olival (LCM) nos Juniores. O escalão de formação contou com 5 participantes extra competição. Os escalões abertos registaram a participação de muitos grupos familiares, com jovens e adultos, numa experiência à descoberta da modalidade Orientação. Os mais rápidos entre os participantes nos percursos abertos foram Sérgio Catarino (CMoFunchal) no aberto longo e António Fernandes (GD Estreito) no percurso aberto curto.

O evento contou com o apoio da Internacional Orienteering Federation – IOF, da Federação Portuguesa de Orientação, da empresa municipal Frente Mar Funchal, da Câmara Municipal do Funchal, da Associação de Orientação da RAM, da Direcção Regional de Juventude e Desporto, e da Associação da Madeira de Desporto Para Todos.