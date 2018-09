Desporto “sempre foi uma aposta” para o Governo Regional

No âmbito da realização do Campeonato Europeu em Pólo Aquático, decorre, hoje, na Universidade da Madeira (UMa) um seminário internacional intitulado ‘Impactos da organização de eventos desportivos’.

Este evento, organizado pela Associação Natação Madeira juntamente com a UMa e a Federação Portuguesa de Natação, conta com a presença do secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho, e do Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo.

Na sua intervenção, Jorge Carvalho, congratulou-se com a política desportiva assumida pelo executivo madeirense.

“Durante anos a política desportiva do Governo Regional foi entendida durante anos como despesista e hoje fala-se em investimento e isso significa que essa política deu resultado também do ponto de vista cultural”, realçou Jorge Carvalho.

Por outro lado, sublinhou que “na Região o Governo procedeu, e bem, ao destacamento de profissionais de desporto para as diferentes estruturas desportivas”, o que no entender do governante veio dar qualidade aos clubes e associações desportivas regionais.

“A Madeira tem um nível qualidade das infra-estruturas construídas que permite poder responder a diferentes eventos de nível internacional”, enfatizou Jorge Carvalho.

“Para nós, Governo Regional, o desporto sempre foi uma aposta”, rematou.