Desporto inclusivo é orgulho e enche a Avenida Sá Carneiro

Este é um dia dedicado ao Desporto Paralímpico e que está a encher a Avenida Sá Carneiro com 22 modalidades distintas. O facto do Dia Paralímpico 2018 foi encarado tanto pelo secretário regional da Educação, que tutela o desporto, como pelo presidente da Câmara do Funchal como um orgulho.

O desporto inclusivo pretende ser uma marca, uma identidade do Desporto Escolar, tanto que Jorge Carvalho salientou que as modalidades adaptadas fazem parte dessa grande festa.

Por seu lado, Paulo Cafôfo referiu que a cidade do Funchal está a tornar-se uma cidade cada vez mais adaptada e inclusiva.

O Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, fez questão de salientar o papel dos jovens no que diz respeito à inclusão e lembrou que o Orçamento Pariticipativo dedica, este ano, um montante de 500 mil euros, que podem ser dedicados a esbater as questões relacionadas com a discriminação e a necessidade de inclusão.

Já a Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes, mostrou-se bastante satisfeita pela energia transmitida pelas centenas de crianças que têm participado no Desporto Escolar. Além disso, salientou que a inclusão tem sido uma das prioridades do Governo da República, tanto que em 2021 deverá estar concluída a equiparação das bolsas de atletas olímpicos e paralímpicos.

Por fim, o presidente do Comité Paralímpico fez questão de frisar que é necessário combater o estigma e trazer mais atletas para as diversas modalidades. A presença no Funchal mostra que a descontinuidade territorial é apenas um aspecto físico, que não impossibilita acções conjuntas.

O Dia Paralímpico Funchal 2018 decorre até às 16 horas, com muitas modalidades para serem experimentadas pela população em geral. Foi ainda anunciado que, no próximo ano, estas celebrações vão decorrer em Castelo Branco.