Denúncia anónima acusa FC Porto de tentar corromper guarda-redes do Marítimo

O jornal ‘A Bola’ anunciou esta tarde que foi apresentada na última quarta-feira, na página da Procuradoria Geral da República, Departamento Central de Investigação e Acção Penal, uma denúncia anónima, com o n.º 870/18, acusando o FC Porto de tentar corromper Amir, guarda-redes iraniano do Marítimo, bem como um alegado contacto do FC Porto com o Marítimo para o acerto de uma dívida relacionada com Marega.

Segundo este jornal desportivo nacional, o texto com a denuncia é o seguinte:

“Na semana passada o guarda-redes do Marítimo Amir Abed Zadeh foi abordado para receber 200.000 para facilitar contra o FC Porto. Premptoriamente o guarda-redes disse que não!

O guarda-redes não aceitou e neste momento o FC Porto, por intermédio de influências de terceiros, pressiona para que seja o Charles a jogar.

Charles é um guarda-redes referenciado por Nuno Correia, um agente conhecido de Matosinhos e amigo pessoal de Pedro Pinho, que mantém relações privilegiadas com o FC Porto e a sua estrutura.

Numa altura em que é conhecida a conjuntura atual do FC Porto, ainda paira uma dívida ao SC Marítimo de 1M do jogador Marega, os dirigentes do Marítimo foram abordados também pela estrutura do FC Porto para o acerto da dívida em falta, e consecutivo reconhecimento da mesma.

Marega é um jogador muito importante na estrutura do FC Porto, do qual só detém 60/prct, sendo 30/prct do Guimarães e 10/prct do empresário que é francês.

O FC Porto continua a utilizar o mesmo método para corromper tudo e todos, com o objetivo de ser campeão.

Estejam as autoridades atentas que mais se vai passar nestes dias.”