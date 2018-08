Deion McClenton é o terceiro reforço do CAB Madeira

A administração do CAB Madeira, anuncia hoje, na sua pagina oficial da internet, que chegou a acordo com o atleta norte-americano Deion McClenton para representar o CAB na época desportiva 2018/2019.

“O atleta de 2,08m, fez o seu percurso académico na Universidade de Kaiser com grande destaque, pelo que será uma referência no jogo interior da equipa”, adianta o comunicado do clube madeirense.

Fica assim conhecido o trio de “estrangeiros” que farão parte da equipa que irá alinhar na presente época na Liga Portuguesa de Basquetebol.

Deion McClenton junta-se assim a Earl Brown Jr e ainda a Reggie Baker, atletas que assinaram contrato com os ‘Amigos’ na passada semana.