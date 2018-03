Defesa do Marítimo Dráusio com suspeita de fractura dos ossos da perna direita

O Marítimo informou hoje que existe suspeita de fratura dos ossos da perna direita do defesa Dráusio, lesão contraída no triunfo (4-2) sobre o Vitória de Setúbal, da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O clube madeirense informou do sucedido na conferência de imprensa após a partida, prometendo mais informações assim que tiver conhecimento do estado do jogador brasileiro, que foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

O lance aconteceu no minuto 48, quando o Marítimo vencia a formação sadina por 3-0, num choque violento entre Dráusio e o colega de equipa Amir, guardião internacional pelo Irão.

Dráusio, defesa-central de 26 anos, chegou esta época ao Marítimo, proveniente dos italianos do Catania, tendo feito 18 partidas e apontado um golo.